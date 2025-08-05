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友霖8月21日掛牌 承銷價28元
友華生技小金雞友霖生技（4166）暫定21日掛牌，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣13,600張，競拍底價22.4元，最高投標張數1,710張，暫定承銷價28元。競拍時間為8月6日至8日；8月11日至13日辦理公開申購，預計8月15日抽籤。
友霖生技為友華生技子公司，2024年營收12.23億元，年增37.41%，稅後純益1.07億元，年增381%。今年上半年營收6.42億元，年增6.91%；董事長蔡正弘表示，主要成長動能來自外銷市場快速提升，特別是降血脂藥物出貨量顯著擴增，帶動整體營運表現強勁。
蔡正弘說，公司建構三大核心製劑平台，包括半固態多層藥物釋放技術（SMRT）、多單元圓粒系統（MUPS）及滲透壓控制釋放技術（OROS），已推進三大具代表性的在研產品。
友霖旗下注意力不足過動症（ADHD）藥物Methydur已於台灣上市，並取得健保給付，未來可望拓展東南亞與美國市場。此外，糖尿病與心血管藥物市場同樣潛力大，友霖目前已有相關產品出貨，並持續開發降血脂與降血糖藥品。
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