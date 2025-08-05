快訊

高雄暴雨釀道路分隔島長滿大香菇 網揭真相驚：這有毒

聽新聞
0:00 / 0:00

明安2025年上半年 EPS 2.18元 華榮1.01元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）昨（4）日公布第2季財報，受匯損影響，較首季轉虧，單季虧損3.29億元，每股淨損2.15元；累計上半年獲利3.33億元，每股純益2.18元。該公司指出，按品牌商新品鋪貨時程，第4季可重返出貨高峰。

明安表示，近年來，整體高爾夫參與人口穩定維持在一定高峰，並未隨著疫情期間的大幅成長而有反彈式的衰退。這顯示高爾夫產業在美國正值方興未艾的熱潮，有利業界營運發展。

【記者朱曼寧／台北報導】華榮（1608）昨（4）日發布財報，上半年稅後純益3.88億元，年減23％，每股純益（EPS）1.01元。若以第1季財報推估，第2季稅後純益2.3億元，年增8%，每純益0.64元。

華榮因應電力線纜市場需求續強，持續擴大接單。華榮受惠台電強韌電網計畫、離岸風電、公共工程等，推升線纜需求，訂單可望一直接到2033年，未來營運穩健。

財報 高爾夫

延伸閱讀

台電攜手美國電力研究院辦數位轉型論壇 聚焦資料中心設址與電網韌性

勞動部放寬公共工程營造移工 可調派協助災區房舍復原

公共工程金質獎8/1起開跑 得獎享保證金減收優惠

銀髮揮桿展活力 新北貢寮舉辦地面高爾夫健康活動

相關新聞

華研2025年上半年EPS 6.31元 業外亮眼

華研音樂昨（4）日發布財報，第2季稅後純益1.58億元，年減6.4%，每股純益2.98元；累計今年上半年稅後純益3.33...

友霖8月21日掛牌 承銷價28元

友華生技小金雞友霖生技（4166）暫定21日掛牌，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣13,600張，競拍底價22.4元，最...

南俊7月營收 衝四年高點

滑軌廠南俊國際（6584）昨（4）日公布7月營收2.11億元，攀上2021年8月以來高點，月增3.65%，年增23.19...

雍智2025年上半年EPS 4.97元 晶技2.46元

雍智（6683）昨（4）日公告第2季獲利約0.32億元，季減68.6%，年減73%，每股純益1.21元，下探29季來低點...

巨有2025年上半年 EPS 0.13元 聯光通損益兩平

特殊應用IC（ASIC）設計服務商巨有（8227）昨（4）日公布第2季財報，因認列約3,300萬元匯損，導致單季小虧，每...

全家餐飲2025年上半年 EPS 3.09元 擴大版圖

全家餐飲（7708）昨（4）日公告第2季財報，單季稅後純益0.39億元，年增24.73%，寫下同期新高紀錄，每股純益1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。