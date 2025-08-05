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潤德董座簡滄圳辭任

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

潤德（6881）昨（4）日公告，董事長簡滄圳因業務繁忙辭任董事長職務，生效日為8月13日董事會選任新任董事長後生效，另，法人董事潤泰精密材料改派代表人，新任者為潤德總經理盧玉璜。

潤德近年積極跨入藝文空間、都更建設、科技廠辦及醫療機構等其他類別。潤德指出，今年新增訂單共八筆，新增金額約6.8億元，目前在建工程總金額約42億元，其中尚未認列合約金額約21.6億元，在手訂單包括高科技研發中心、台北信義區及板橋區星級飯店等。

潤德指出，未來將積極爭取外商高科技廠辦、總部等訂單，另外，也會朝精品店面室內裝修多元發展。據財政部資料，2024年最後修整工程業銷售額6,641億元，年增16.86%，近十年室內裝修相關廠商與從業人員大致呈現逐年增加情形，顯見產業是持續被看好及提升。

董事長 總經理

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