星亞視覺8/11上櫃 7月營收年增近6成
星亞視覺預計8月11日掛牌上櫃，今天公告2025年7月營收新台幣7900萬元，較去年同期成長59.5%；累計前7月營收5.08億元，創同期新高。
星亞視覺表示，7月營收相較6月減少1.5%，主要受部分海外客戶調整延後出貨影響，屬短期波動，並未改變成長趨勢。
星亞視覺總經理李柏龍表示，7月營收調整屬於海外客戶延後出貨影響，客戶需求依舊穩健；特別是在高階戶外大型顯示螢幕，在手訂單能見度良好，預期8月起營收將回升。
星亞視覺表示，持續專注大型戶外顯示螢幕的節能與車載相關產品技術升級，並強化海外市場布局，以支撐中長期穩定成長，憑藉多元客戶與專利布局，有信心在下半年提升市占率。
星亞視覺原為台亞半導體旗下系統事業處，於2022年從台亞分割獨立後，專注於數位顯示系統及視覺燈光系統研發與製造。
星亞視覺在數位顯示系統擁有超過30年經驗，擁有多項顯示系統技術專利，產品主要應用於大型戶外廣告（Out of Home）顯示系統、場館大型帷幕燈光系統、交通資訊系統等領域，於全球已建置達1500個大型專案，遍布美國、歐洲、台灣、日本、中東、東南亞等地區。
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