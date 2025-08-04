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全家餐飲財報／第2季營收6.58億元創新高 上半年每股賺3.09元同創高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全家國際餐飲（7708）4日公布上半年獲利。第2季合併營收為6.58億元，年增12.88%，稅後純益0.39億，年增24.73%，創下歷年新高，每股稅後純益1.54元。累計上半年合併營收13.04億，年增13.80%，稅後純益0.78億元，年增22.72%，每股盈餘3.09元，較去年同期增加0.3元，同創歷年上半年新高。

展望後市，全家國際餐飲看好第3季暑期人潮及各大百貨周年慶檔期，將秉持主攻日常個人食之剛性需求，嚴選使用優質食材，提供給消費者安心、安全、健康的美味餐點，並持續深化展店策略，積極拓展店數擴大餐飲市場版圖，挹注下半年營收動能。

全家國際餐飲表示，上半年績效表現出色，主要受惠於既存店營收持續成長和展店動能挹注，截至六月底總店數達74店，加上品牌研發新品能力與「全家」進行跨通路合作，有效發揮集團綜效帶動營收，貢獻整體營收持續向上。

既存店營收成長關鍵，來自於各品牌持續投入研發動能推出新菜，並運用數據驅動管理，提升運營管理效率，在餐飲市場中強化競爭優勢；此外，透過品牌聯名、強強聯手策略，創造話題，推動營收持續成長。

展店部分，上半年IKIGAI燒肉進軍台中燒肉一級戰區，和桃園新區域展店，目前店數達到7店，個人燒肉套餐受到好評，有效挹注營收。

在跨通路合作部分，bb.q CHICKEN進駐「全家」現做料理區，聯名推出在韓國年銷超過千萬隻的「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」後，第2季再擴大聯名合作，推出霜淇淋、杯裝咖啡和茶飲等近10款品項，再創韓流風潮，助攻營收成長。

營收 餐飲 全家

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