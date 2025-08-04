快訊

大雨未停3部落成孤島 高市府宣布：桃源區明停班課

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

南俊營收／7月2.11億元、年增23.1% 第三季將優於第二季

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）4日公布7月營收為2.11億元，是2021年8月以來新高，月增3.65%，年增23.19%，今年前七個月營收為13.11億元，年增21.79%。法人預估，第3季進入傳統出貨旺季，該公司營運將優於第2季。

供應鏈人士表示，輝達（NVIDIA）GB200與GB300的人工智慧（AI）伺服器，以及雲端服務供應商（CSP） ASIC伺服器等產品，第3季量產出貨，將帶動南俊的業績持續往上，同時，伺服器將占營收比重達55%至60%，推升毛利率守穩在30%大關。

展望下半年，法人表示，隨著GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊的營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，對獲利將形成正向循環，由於GB300與GB200規格變化不大，經過GB200量產經驗與學習曲線之後，業界認為，GB300量產腳步可望加快，較GB200量產更順暢，南俊也持續爭取CSP與企業大廠等新客戶，進一步擴大營收規模。

產能方面，南俊今年預計增加三條GB200與GB300的相關產線，再將一條既有的產線改造成GB系列產線，來因應雲端服務供應商的訂單，規劃在越南廠建立一條一般伺服器生產線，目前越南租用廠房已經生產，至於在越南新購買的土地是否投入建廠與生產，還要持續觀察美中關稅戰之後再決定。

營收 伺服器 雲端服務

延伸閱讀

南電7月營收月、年雙增 法人持續看好營運後市

AI 伺服器客製化需求加持 機殼廠躍當紅炸子雞

中信銀深耕越南市場有成

美科技股商品掀起新一波買盤 聚焦AI、資料中心題材

相關新聞

大田越南新廠 加速量產

高爾夫球具代工廠大田（8924）加速越南投資報捷，公司表示，越南B廠歷經7月試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，助攻...

精測營收攀今年高點 新建三廠計畫將重啟

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布7月合併營收4.1億元，攀上今年以來高點，月增0.2％，年增37.8％。

生技業迎旺季 搶保健品大餅

保健品需求熱轉，供應鏈跟著旺。國內生產液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）及大研生醫及綠茵生技等，在健康食品的需求...

晶采接單動能逐漸恢復

中小尺寸面板模組廠晶采（8049）預期下半年接單動能逐步恢復。面對中國大陸市場低價競爭，2025年營運重點為成本優化，並...

碩網上櫃 蜜月行情甜

專注於企業對話式AI之相關應用服務的碩網資訊（7547），已於7月29日上櫃掛牌，承銷價60元。掛牌以來四個交易日，股價...

北基擁利多 營運喊衝

北基（8927）正進行加油站新點擴張行動，加上光電案場將於第4季建置完成、併網，以及後續並有新建案陸續完工交屋、入帳認列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。