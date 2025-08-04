台特化上半年每股純益1.49元 年增41%

中美晶集團旗下台特化（4772）於今日公布上半年財報，儘管上半年因匯率波動產生部分外幣兌換損失，上半年稅後純益2.19億元，年增41%，每股純益1.49元，優於去年同期的0.36元，成長動能來自於營收擴增及稼動率提升兩大因素。

台特化表示，公司去年下半年正式推出蝕刻特氣產品AHF（無水氟化氫），並自2025年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收，為公司在高階蝕刻氣體佈局邁出關鍵一步。AHF順利成功上市，是在地優質供應鏈密切合作、突破在地生產瓶頸的最佳展示。未來，公司將持續推進國際布局，滿足先進製程對高品質氣體材料日益增加的需求。同時，持續深化與策略夥伴的合作關係，強化產業供應鏈韌性與創新競爭力，為全球客戶提供更安全、高效、穩定的解決方案。

另外，為加速擴展營運版圖並強化先進製程市場的佈局，董事會6月27日決議通過收購弘潔科技65.22% 股權，總投資金額近新台幣 30 億元，交易預計將於2025年8月5日完成，本次交易完成後，弘潔科技將納入本公司合併報表之子公司，由中美晶集團董事長徐秀蘭接任弘潔科技董事長，帶領團隊有效擴大半導體先進客戶群製程產品及服務，進一步強化本公司於全球半導體產業供應鏈中的競爭優勢。

弘潔科技主要專注於高階設備零件超潔淨(UHP)清洗及檢測、表面精密加工(coating)及再生新領域，涵蓋多家國際知名設備大廠，深受國內晶圓大廠的高度肯定，與本公司現有產品線高度互補。

台特化強調，持有弘潔科技65.22%持股比率，編製2024年度與2025年上半年的合併財報，2024年擬制歸屬於母公司純益為6億元，每股純益4.24元；2025年上半年擬制歸屬於母公司純益3.6億元，每股純益2.43元。