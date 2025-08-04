快訊

大雨未停3部落成孤島 高市府宣布：桃源區明停班課

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

台特化上半年每股純益1.49元 年增41%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶暨環球晶董座徐秀蘭。圖／本報資料照片
中美晶暨環球晶董座徐秀蘭。圖／本報資料照片

中美晶集團旗下台特化（4772）於今日公布上半年財報，儘管上半年因匯率波動產生部分外幣兌換損失，上半年稅後純益2.19億元，年增41%，每股純益1.49元，優於去年同期的0.36元，成長動能來自於營收擴增及稼動率提升兩大因素。

台特化表示，公司去年下半年正式推出蝕刻特氣產品AHF（無水氟化氫），並自2025年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收，為公司在高階蝕刻氣體佈局邁出關鍵一步。AHF順利成功上市，是在地優質供應鏈密切合作、突破在地生產瓶頸的最佳展示。未來，公司將持續推進國際布局，滿足先進製程對高品質氣體材料日益增加的需求。同時，持續深化與策略夥伴的合作關係，強化產業供應鏈韌性與創新競爭力，為全球客戶提供更安全、高效、穩定的解決方案。

另外，為加速擴展營運版圖並強化先進製程市場的佈局，董事會6月27日決議通過收購弘潔科技65.22% 股權，總投資金額近新台幣 30 億元，交易預計將於2025年8月5日完成，本次交易完成後，弘潔科技將納入本公司合併報表之子公司，由中美晶集團董事長徐秀蘭接任弘潔科技董事長，帶領團隊有效擴大半導體先進客戶群製程產品及服務，進一步強化本公司於全球半導體產業供應鏈中的競爭優勢。

弘潔科技主要專注於高階設備零件超潔淨(UHP)清洗及檢測、表面精密加工(coating)及再生新領域，涵蓋多家國際知名設備大廠，深受國內晶圓大廠的高度肯定，與本公司現有產品線高度互補。

台特化強調，持有弘潔科技65.22%持股比率，編製2024年度與2025年上半年的合併財報，2024年擬制歸屬於母公司純益為6億元，每股純益4.24元；2025年上半年擬制歸屬於母公司純益3.6億元，每股純益2.43元。

董事長 中美晶

延伸閱讀

台積電美國投資擴廠 加速度

哈佛商業評論2025最佳上市櫃女性CEO 環球晶徐秀蘭上櫃3連霸

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

行政院經發會顧問會議名單曝 卓榮泰被問關稅進度笑而不語

相關新聞

大田越南新廠 加速量產

高爾夫球具代工廠大田（8924）加速越南投資報捷，公司表示，越南B廠歷經7月試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，助攻...

精測營收攀今年高點 新建三廠計畫將重啟

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布7月合併營收4.1億元，攀上今年以來高點，月增0.2％，年增37.8％。

生技業迎旺季 搶保健品大餅

保健品需求熱轉，供應鏈跟著旺。國內生產液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）及大研生醫及綠茵生技等，在健康食品的需求...

晶采接單動能逐漸恢復

中小尺寸面板模組廠晶采（8049）預期下半年接單動能逐步恢復。面對中國大陸市場低價競爭，2025年營運重點為成本優化，並...

碩網上櫃 蜜月行情甜

專注於企業對話式AI之相關應用服務的碩網資訊（7547），已於7月29日上櫃掛牌，承銷價60元。掛牌以來四個交易日，股價...

北基擁利多 營運喊衝

北基（8927）正進行加油站新點擴張行動，加上光電案場將於第4季建置完成、併網，以及後續並有新建案陸續完工交屋、入帳認列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。