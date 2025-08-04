快訊

大雨未停3部落成孤島 高市府宣布：桃源區明停班課

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

明安財報／第2季由盈轉虧 單季每股淨損2.15元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）4日公布第2季財報，受匯損影響，由盈轉虧，單季虧損3.29億元，每股淨損2.15元；累計上半年獲利3.33億元，每股純益2.18元。該公司指出，按品牌商新品鋪貨時程，第4季可重返出貨高峰。

明安表示，近年來，整體高爾夫參與人口穩定維持在一定高峰，並未隨著疫情期間的大幅成長而有反彈式的衰退。這顯示高爾夫產業在美國正值方興未艾的熱潮，有利業界營運發展。

以第2季來看，單季營收33.32億元，比去年同期的31.4億元，成長6%；但因匯兌損失高達逾4億元，造成單季由盈轉虧，稅後純損3.29億元，每股淨損2.15元；累計今年上半年獲利3.33億元，相較去年的7.35億元，年減54.7%，每股純益2.18元。

展望下半年，明安指出，隨著品牌商庫存水位上升，第3季將回到疫情前的周期性淡季模式；其中，7、8月是最淡時候；不過，預計9月出貨量可開始逐步上攻，第4季重返高峰。

疫情 高爾夫

延伸閱讀

LPGA／英國公開賽斬獲905萬獎金 徐薇淩決定給自己放長假

LPGA／英國公開賽找回自信 曾雅妮：新旅程正要開始

LPGA／英國公開賽最終回暫並列第8 徐薇淩：再拚一個前10名

沒輸過是因為偷吃步？傳川普打高爾夫球作弊 球僮偷偷將球放在更有利位置

相關新聞

大田越南新廠 加速量產

高爾夫球具代工廠大田（8924）加速越南投資報捷，公司表示，越南B廠歷經7月試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，助攻...

精測營收攀今年高點 新建三廠計畫將重啟

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布7月合併營收4.1億元，攀上今年以來高點，月增0.2％，年增37.8％。

生技業迎旺季 搶保健品大餅

保健品需求熱轉，供應鏈跟著旺。國內生產液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）及大研生醫及綠茵生技等，在健康食品的需求...

晶采接單動能逐漸恢復

中小尺寸面板模組廠晶采（8049）預期下半年接單動能逐步恢復。面對中國大陸市場低價競爭，2025年營運重點為成本優化，並...

碩網上櫃 蜜月行情甜

專注於企業對話式AI之相關應用服務的碩網資訊（7547），已於7月29日上櫃掛牌，承銷價60元。掛牌以來四個交易日，股價...

北基擁利多 營運喊衝

北基（8927）正進行加油站新點擴張行動，加上光電案場將於第4季建置完成、併網，以及後續並有新建案陸續完工交屋、入帳認列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。