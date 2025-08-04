明安財報／第2季由盈轉虧 單季每股淨損2.15元

高爾夫球具代工大廠明安（8938）4日公布第2季財報，受匯損影響，由盈轉虧，單季虧損3.29億元，每股淨損2.15元；累計上半年獲利3.33億元，每股純益2.18元。該公司指出，按品牌商新品鋪貨時程，第4季可重返出貨高峰。

明安表示，近年來，整體高爾夫參與人口穩定維持在一定高峰，並未隨著疫情期間的大幅成長而有反彈式的衰退。這顯示高爾夫產業在美國正值方興未艾的熱潮，有利業界營運發展。

以第2季來看，單季營收33.32億元，比去年同期的31.4億元，成長6%；但因匯兌損失高達逾4億元，造成單季由盈轉虧，稅後純損3.29億元，每股淨損2.15元；累計今年上半年獲利3.33億元，相較去年的7.35億元，年減54.7%，每股純益2.18元。

展望下半年，明安指出，隨著品牌商庫存水位上升，第3季將回到疫情前的周期性淡季模式；其中，7、8月是最淡時候；不過，預計9月出貨量可開始逐步上攻，第4季重返高峰。