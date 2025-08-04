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友霖生技擬8/21掛牌上市 暫定承銷價28元

中央社／ 台北4日電

友霖生技上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1.36萬張，競拍底價每股22.4元，暫定承銷價28元，擬於8月21日掛牌。

友霖生技今天發出新聞稿表示，上櫃前競拍時間為8月6日至8日，8月12日開標；8月11日至13日辦理公開申購，8月15日抽籤。

友霖生技專注於改良型新藥與高技術門檻學名藥的開發，近年持續推動國際化布局與製劑技術平台建設，並已初步展現成果。

觀察友霖藥品營收分布，總經理黃春桐在上櫃前業績發表會指出，今年上半年成長動能以心血管用藥為主，占比約60%，主力為降血脂藥；中樞神經系統用藥占比提升至31%，以注意力不足過動症用藥為主；降血糖用藥占7%至8%。今年營收成長動能，將來自降血脂藥。

友霖董事長蔡正弘表示，友霖的成長關鍵在於技術平台與產品策略的深化與落實，建構半固態多層藥物釋放技術（SMRT）、多單元圓粒系統（MUPS）及滲透壓控制釋放技術（OROS）三大核心製劑平台，不僅提高製劑品質，也創造市場進入障礙，進一步建立產品差異化與研發優勢。

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