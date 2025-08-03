北基擁利多 營運喊衝

北基（8927）正進行加油站新點擴張行動，加上光電案場將於第4季建置完成、併網，以及後續並有新建案陸續完工交屋、入帳認列，法人看好可為該公司營運增添成長新動能。

法人指出，北基整體營運保持穩健態勢，旗下油品事業正進行既有加油站站點汰弱留強，並陸續針對具有開發效益的加油站點展開開站計劃，5月份即增設位於台北板橋及高雄漢民兩個新站點，累計全台加油站站點數達82站規模。

以全台灣加油站共計約2,500站估算，北基的市占率達3.3%，在國內位居第六名，隨著油品市占率逐步提升，營收規模將進一步成長。

其次，北基也正加碼布局發電、儲能解決方案，將挹注營收成長。

以旗下的三地能源來看，去年完成11座太陽光電案場的建置，累計商轉容量已達131MW，為穩步擴大旗下太陽能光電業務規模，規劃於今年第4季將新增七座太陽能光電案場；屆時，整體總裝置容量將增加至147MW，年發電量預估將達1,930萬度。

值得注意的是，除了三地能源發展綠色能源事業之外，北基也在全台灣十座加油站布置了電動車充電站，目前共有23樁41槍快充，去年合計近有100萬度充電量。

此外，在土地建設方面，北基已規劃至2030年的資產活化藍圖，建案投資總銷金額累計逾200億元，未來隨著台南「水星光」等建案自第4季起陸續完工交屋、入帳認列，有助於增添整體中長期營運表現。