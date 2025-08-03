快訊

桃園竹圍2高中生戲水遭浪捲走 救援30小時昨深夜再尋獲遺體

李遠哲夫人吳錦麗胰臟癌病逝享壽90歲 生前盼夫遠離政治是非

上班注意！5縣市豪雨特報 注意雷擊、強陣風、積淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

統振多路進擊移工經濟

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

統振（6170）近年積極搶進移工經濟，並成立旅行社，目標在既有金融服務之餘，建立完整的移工生活經濟生態鏈。

據統計，台灣移工人數達82萬人，統振看好移工市場經濟規模不斷擴大，積極搶進，除原本經營的預售卡銷售服務，進一步跨入外籍移工跨境匯兌，旗下金融服務平台QuickPay小額移工匯款App開發與通路開發有成，推升QuickPay匯款筆數及有效註冊會員數穩定成長，2024年獲利創20年來最高，每股純益3.39元。

展望2025年表現，統振表示，維持審慎樂觀看法，流通事業部持續擴大國際代理相關品牌系列，並深化於台灣銷售通路布局，提高市占率。

統振強調，持續以移工經濟為核心發展動能，積極投入研發優化QuickPay小額匯款服務，從資安、客服、行銷到系統功能全面升級，確保移工用戶享有安全、便利且高效的跨境小額匯款體驗。

看準台灣移工人口穩定成長，統振表示，不僅QuickPay的匯款筆數與有效會員數預期將持續提升，去年下半也新成立子公司「快速購旅行社」，搶進移工旅遊商機，提供移工實惠且便捷的航班選擇，在金融服務以外更建立完整的移工生活經濟生態鏈。

移工 生態 旅行社

延伸閱讀

勞動部放寬公共工程營造移工 可調派協助災區房舍復原

賴總統出手了！「雲嘉南前進指揮所」進駐台南 啟動大規模民宅修繕

影／日領1千…新北資源回收場雇非法移工 新北專勤隊查獲45人

免評巴氏量表新制8月上路 看護移工需求估增10萬

相關新聞

大田越南新廠 加速量產

高爾夫球具代工廠大田（8924）加速越南投資報捷，公司表示，越南B廠歷經7月試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，助攻...

精測營收攀今年高點 新建三廠計畫將重啟

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布7月合併營收4.1億元，攀上今年以來高點，月增0.2％，年增37.8％。

生技業迎旺季 搶保健品大餅

保健品需求熱轉，供應鏈跟著旺。國內生產液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）及大研生醫及綠茵生技等，在健康食品的需求...

晶采接單動能逐漸恢復

中小尺寸面板模組廠晶采（8049）預期下半年接單動能逐步恢復。面對中國大陸市場低價競爭，2025年營運重點為成本優化，並...

碩網上櫃 蜜月行情甜

專注於企業對話式AI之相關應用服務的碩網資訊（7547），已於7月29日上櫃掛牌，承銷價60元。掛牌以來四個交易日，股價...

統振多路進擊移工經濟

統振（6170）近年積極搶進移工經濟，並成立旅行社，目標在既有金融服務之餘，建立完整的移工生活經濟生態鏈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。