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統振多路進擊移工經濟
統振（6170）近年積極搶進移工經濟，並成立旅行社，目標在既有金融服務之餘，建立完整的移工生活經濟生態鏈。
據統計，台灣移工人數達82萬人，統振看好移工市場經濟規模不斷擴大，積極搶進，除原本經營的預售卡銷售服務，進一步跨入外籍移工跨境匯兌，旗下金融服務平台QuickPay小額移工匯款App開發與通路開發有成，推升QuickPay匯款筆數及有效註冊會員數穩定成長，2024年獲利創20年來最高，每股純益3.39元。
展望2025年表現，統振表示，維持審慎樂觀看法，流通事業部持續擴大國際代理相關品牌系列，並深化於台灣銷售通路布局，提高市占率。
統振強調，持續以移工經濟為核心發展動能，積極投入研發優化QuickPay小額匯款服務，從資安、客服、行銷到系統功能全面升級，確保移工用戶享有安全、便利且高效的跨境小額匯款體驗。
看準台灣移工人口穩定成長，統振表示，不僅QuickPay的匯款筆數與有效會員數預期將持續提升，去年下半也新成立子公司「快速購旅行社」，搶進移工旅遊商機，提供移工實惠且便捷的航班選擇，在金融服務以外更建立完整的移工生活經濟生態鏈。
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