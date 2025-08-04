大田越南新廠 加速量產

高爾夫球具代工廠大田（8924）加速越南投資報捷，公司表示，越南B廠歷經7月試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，助攻業績。

大田指出，美國總統川普祭出對等關稅後，因應美系主力客戶要求，大田前往越南設廠，除將多年前購買的越南6萬多平方公尺土地自建二棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座現有廠房作為越南B廠營運。

大田透露，越南B廠6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月將開始為美系品牌商出貨新品，規劃每月最高產能為10萬支，未來將隨客戶需求，逐月提升出貨量。至於越南A廠目前工程進度也相當順利，原本需要一年完成工程，可縮短到八到十個月完工，預定10月可望完成主體設備，力拚明年初開始量產，未來月產能規劃為30萬支。

大田指出，美系、日系客戶均已陸續該公司越南廠區現場了解，相信在越南新廠量產後，在最精密的設備、自動化生產，以及客戶支持下，後續營運可期。