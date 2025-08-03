快訊

桃園竹圍2高中生戲水遭浪捲走 救援30小時昨深夜再尋獲遺體

李遠哲夫人吳錦麗胰臟癌病逝享壽90歲 生前盼夫遠離政治是非

上班注意！5縣市豪雨特報 注意雷擊、強陣風、積淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

生技業迎旺季 搶保健品大餅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

保健品需求熱轉，供應鏈跟著旺。國內生產液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）及大研生醫及綠茵生技等，在健康食品的需求展望成長的挹注下，再加上下半年又是送禮旺季，有望迎來一波出貨潮。

液態軟袋一站式代工龍頭漢田生技配發每股1.008元股票股利與3.13元現金股利，現金部分已於7月15日除息並完成填息，7月31日除權，也是當日即完成填權，代表市場看好保健相關個股的未來成長動能。

漢田生技董事長李雨霖表示，7月下旬漢田首度以上櫃公司身分參與「2025亞洲生技大展」，一口氣發表12款創新液態營養飲品，聚焦在地農產應用與製程創新，長期看好液態營養品市場快速成長的帶動下，漢田憑藉差異化產品與製程優勢穩步擴大市占，營運體質穩健且具高度彈性，未來成長表現可期。

生技 股利 董事長

延伸閱讀

夫接手公公工廠需金援 媳怨求助婆婆遭拒：她寧買保健品也不幫忙

川普關稅信「台灣也入列」？8/1揭曉稅率 網：便宜美牛、特斯拉準備開搶？

早餐應先喝咖啡還是先吃保健品？專家：看情況，1類營養素至少間隔1小時

銀杏是騙人的保健品嗎？教授告訴你經過60年的科學研究成果

相關新聞

大田越南新廠 加速量產

高爾夫球具代工廠大田（8924）加速越南投資報捷，公司表示，越南B廠歷經7月試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，助攻...

精測營收攀今年高點 新建三廠計畫將重啟

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布7月合併營收4.1億元，攀上今年以來高點，月增0.2％，年增37.8％。

生技業迎旺季 搶保健品大餅

保健品需求熱轉，供應鏈跟著旺。國內生產液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）及大研生醫及綠茵生技等，在健康食品的需求...

晶采接單動能逐漸恢復

中小尺寸面板模組廠晶采（8049）預期下半年接單動能逐步恢復。面對中國大陸市場低價競爭，2025年營運重點為成本優化，並...

碩網上櫃 蜜月行情甜

專注於企業對話式AI之相關應用服務的碩網資訊（7547），已於7月29日上櫃掛牌，承銷價60元。掛牌以來四個交易日，股價...

北基擁利多 營運喊衝

北基（8927）正進行加油站新點擴張行動，加上光電案場將於第4季建置完成、併網，以及後續並有新建案陸續完工交屋、入帳認列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。