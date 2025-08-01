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正德新船助陣 戰力升級

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

散裝船航商正德（2641）將有新船加入營運行列，中國大陸造船廠預計8月交付一艘6.35萬噸輕便極限型高規格節能減碳船，並由租家起租營運十年，可為獲利表現加持。

正德表示，去年4月向大陸船廠簽訂4艘6.35萬噸輕便極限型 (Ultramax)高規格節能減碳散裝新船，依據與船廠協議，此批散裝貨輪自今年初開始交付，前兩艘新船已分別於1月、4月交付，由租家起租營運。

而第三艘新船剛於6月交船，並連同租約轉售給新買家；針對最後一艘新船也與航商談妥10年期長約，預計8月底前交付完畢，確保營運保持穩定。據了解，正德上月轉售的新船初估有約200萬美元收益，將可挹注獲利表現。

截至目前為止，正德船隊達到21艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球航線執行能力，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

正德第1季合併營收5.06億元，較去年同期3.9億元相比增加29.7%，稅後純益0.88億元，與去年同期1.53億元相比，減少42.5%，EPS為0.28元。

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