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大田投資越南 加速度

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工廠大田（8924）正加速在越南投資新生產基地，以因應市場需求變化。該公司昨（1）日指出，越南B廠歷經7月份試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新款式產品，將有助業績上攻。

大田指出，由於美國總統川普祭出對等關稅，該公司位於美國的主力客戶迫切希望大田能夠到越南設廠，而且希望越快越好。對此，該公司除將多年前購買六萬多平方公尺的越南土地自建投資，興建兩棟樓地板面積各有兩萬多平方公尺的A廠外。並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月將開始為美系品牌商出貨新品，規劃每月最高產能為10萬支，未來將隨著客戶需求逐月提升出貨量。

至於A廠方面，目前工程進度順利，原本需要一年完成工程，可縮短到八到十個月，預定10月可望完成主體設備，力拚明年初開始量產，未來月產能規劃為30萬支。

大田並指出，對於大田越南新廠，美系、日系客戶陸續前往現場了解，相信在越南新廠運量產後，在最精密的設備、自動化生產，以及客戶支持下，未來營運可期。

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