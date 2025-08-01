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宏碁旗下旭誼登興櫃 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下智聯服務轉投資廠務工程公司旭誼（7849）昨（1）日登錄興櫃交易，掛牌參考價70元，開盤參考價以84元開出，終場收112元，大漲六成，啟動蜜月行情。

旭誼成立於2012年，實收資本額達1.19億元。公司專精於無塵室與機電空調整合工程，提供空調、廠務設備、電力與環境管理等一站式服務，應用橫跨半導體製程廠房、傳統製造業與商辦大樓。

旭誼憑藉對產業的深入理解與專業管理能力，多次獲頒客戶優良廠商獎項；除了新竹地區高科技客群外，近年亦拓展南部市場，並跨足生技醫療廠房與公共住宅領域。

展望未來，旭誼將在宏碁集團與智聯服務的資源協同下，持續發展營運技術（OT，Operational Technology）整合解決方案，聚焦高科技業及生醫建廠、節能住宅與智慧辦公等多元應用場景，滿足市場日益多元的整合性工程需求。

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