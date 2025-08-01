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閎康第2季EPS 1.38元 大陸市場回穩

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

閎康（3587）昨（1）日公布第2季財報，第2季營收13.7億元，季增10.9%、年增8.3%；毛利率27.7%，季增3.4個百分點，年減8.8個百分點。

閎康上季營益率7.9%，季增1.4個百分點，年減10.5個百分點；稅後純益9,188.8萬元，季增82.3%、年減58%；每股純益1.38元。

閎康表示，上季受惠於中國大陸業績回穩、半導體設備測試專案需求升高，以及材料分析（MA）布局效益逐步顯現，加上日本北海道實驗室接單動能提升，單季營運表現優於首季。

累計上半年營收為26.1億元，年增5.6%；毛利率26.1%，年增7.3個百分點；營益率7.2%，年減8.7個百分點；稅後純益為1.42億元，年減60.2%；每股稅後純益2.14元。

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