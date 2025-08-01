閎康營運Q2回升 每股純益1.38元、上半年每股純益2.14元
半導體檢測大廠閎康公布第2季財報，單季營收為13.74億元，毛利率27.7%，稅後純益0.92億元，每股純益1.38元；上半年營收26.12億元，年增5.56%，毛利率26.08%，稅後純益1.42億元，每股純益2.14元。
閎康表示，第2季獲利9188.8萬元，優於第1季的5040.7萬元，營運谷底反彈，主因中國大陸業績逐漸回穩，半導體設備商測試專案需求持續拉高，材料分析（MA）布局效益逐漸發酵，且日本北海道實驗室需求上升等因素所致。此外，由於公司在台灣、中國、日本幾乎都收當地貨幣，資本支出則付美元，台幣升值對於公司所造成的匯兌損失風險較低，對於獲利影響較小。
隨著各大雲端服務供應商（CSP）將資源漸漸由模型訓練向資料推論轉移，人工智慧（AI）自研晶片重要性逐步提升。目前ASIC主流製程節點為3奈米或5奈米，預計隨著晶圓代工大廠2奈米產能開出，各CSP下一代ASIC將往前邁進至2奈米先進節點，設計複雜度和研發成本大幅提升，這推升了晶圓製造前後材料分析（MA）與故障分析（FA）的需求。
此外，CSP自研晶片為滿足資料中心長時間運作，需要強化可靠度分析，尤其，更高瓦數如800瓦及1500瓦的晶片更需要更高時間進行老化（Burn-in）測試，確保晶片在雲端伺服器環境下能長期穩定運行。閎康是先進製程研發的重要合作夥伴，提前投資最頂級的RA HTOL測試設備，是目前全球配備最齊全的分析測試實驗室，隨著各大CSP新案導入2奈米，閎康可望承接晶片試產階段的分析專案，協助客戶提升良率。
閎康日本實驗室也傳來好消息，日本先進製程客戶已開始試製2奈米GAA架構晶片，首批晶圓已完成光罩曝光，並進入電性測試階段，預計在2027年下半年實現2奈米晶片的量產。有利推升閎康日本實施在2025到2027年持續維持高成長。
法人表示，閎康以全球不局、設備升級與新技術導入三箭齊發，擴大MA、FA與RA服務能量，進而掌握AI與2奈米先進製程推動的材料分析與高功率老化測試需求；且公司在半導體檢測的技術優勢與豐富經驗，遂成為台灣、日本先進製程可信賴的合作夥伴，預期閎康下半年營運將逐季升溫。
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