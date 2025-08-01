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長聖營收／7月8,221萬元、年增17.1% 歷史同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

長聖（6712）1日公布7月營收8,221萬元，年增17.1%、月增1.65%，創下歷史同期新高；前七個月累計營收為4.8億元，年增16.8%。

長聖表示，7月營收表現主因自有細胞療法CDMO製備與儲存服務動能穩定增長，帶動整體營運持續成長。展望下半年，長聖將持續推進CAR001與UMSC01幹細胞療法的臨床進展，同步加速與國際夥伴洽談跨境合作機會，朝向國際領導品牌目標邁進。

長聖表示，公司目前最受關注的核心產品 CAR001，是全球首例進入臨床的mRNA工程化異體γδT細胞CAR-T療法，結合兩種免疫攻擊設計（CAR與BiTE），並加入新穎腫瘤靶點HLA-G，可針對多種實體腫瘤如大腸直腸癌、三陰性乳癌（TNBC）、肺癌與腦瘤發揮作用。

CAR001已獲得美國FDA與台灣TFDA核准進入第一／二期臨床試驗，目前已進行至第四組病患的給藥階段，整體規劃共五組、收案15位病患，預計於今年底至2026年首季完成收案。

除了核心產品 CAR001，長聖表示，公司亦同步研發新世代體內型CAR-T技術平台。該平台利用「外泌體」作為載體，將治療訊息直接送入病人體內的T細胞，啟動其辨識與攻擊癌細胞的能力，無需抽血、體外改造與細胞培養等繁複製造程序，讓病患的T細胞在體內即可完成「免疫編程」。這項技術可望實現可重複給藥、降低副作用、加速製造流程並有效降低成本，被視為未來免疫療法的重要發展方向之一。

長聖表示，該平台已完成前期功能驗證，並預計於今年底或明年首季向美國FDA提出Pre-IND Meeting申請，正式啟動國際法規溝通與臨床規劃。此外，In vivo CAR-T也布局全球專利，涵蓋美國、歐洲、日本與台灣等關鍵市場，已通過美國、日本專利，為未來授權與國際合作奠定基礎。

美國 平台 營收

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