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宏碁集團跨足廠務工程 旗下旭誼登興櫃參考價70元

中央社／ 台北1日電

電腦品牌廠宏碁為強化營運韌性及分散風險，推動旗下多家公司走向資本市場，如今更跨足廠務工程。宏碁集團旗下智聯服務轉投資的廠務工程公司旭誼今天登錄興櫃交易，券商認購價每股70元，實收資本額新台幣1.19億元。

宏碁建立多重事業引擎的策略，也反映在營收貢獻上，非電腦及顯示器相關事業營收占今年6月營收26.8%、上半年營收30.7%。

旭誼主要提供整合性廠務工程服務，高科技產業客戶涵蓋半導體、印刷電路板（PCB）、電子代工及光電等；生技醫療產業則涵蓋健康食品製造與細胞治療等新興技術，同時也參與多項公共工程及合宜住宅等專案。

宏碁發布新聞稿說明，旭誼未來將在宏碁集團與智聯服務的資源協同下，持續發展營運技術（Operational Technology，OT）整合解決方案，聚焦高科技業及生醫建廠、節能住宅與智慧辦公等多元應用場景，滿足市場日益多元的整合性工程需求。

宏碁 營收 新台幣

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