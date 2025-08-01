興櫃添新兵！宏碁小金虎旭誼登興櫃生效 每股參考價70元

品牌大廠宏碁（2353）集團旗下智聯服務轉投資之廠務工程公司旭誼（7849）1日登錄興櫃交易，券商認購價70元；發行股份種類為記名式普通股共1,189萬股，每股面額新台幣10元，實收資本額為1.19億元。

據悉，旭誼成立於2012年，專精於無塵室與機電空調整合工程，提供空調、廠務設備、電力與環境管理等一站式服務，應用橫跨半導體製程廠房、傳統製造業與商辦大樓。旭誼憑藉對產業的深入理解與專業管理能力，多次獲頒客戶優良廠商獎項；除新竹地區高科技客群外，近年亦拓展南部市場，並跨足生技醫療廠房與公共住宅領域。

事實上，旭誼多年來也持續致力於提供各式整合性廠務工程服務，高科技產業客戶涵蓋半導體、PCB、電子代工及光電等；生技醫療產業則涵蓋健康食品製造與細胞治療等新興技術；同時亦參與多項公共工程及合宜住宅等專案。

展望未來，旭誼團隊也將在宏碁集團與智聯服務的資源協同下，持續發展營運技術（OT，Operational Technology）整合解決方案，聚焦高科技業及生醫建廠、節能住宅與智慧辦公等多元應用場景，滿足市場日益多元的整合性工程需求。