宏碁小金虎旭誼登錄興櫃生效 參考價每股70元
宏碁（2353）集團旗下智聯服務轉投資之廠務工程公司—旭誼（7849）1日登錄興櫃交易，券商認購價70元；發行股份種類為記名式普通股共1,189萬股，每股面額新台幣10元，實收資本額為1.19億元。
旭誼致力於提供整合性廠務工程服務，高科技產業客戶涵蓋半導體、PCB、電子代工及光電等；生技醫療產業則涵蓋健康食品製造與細胞治療等新興技術；同時亦參與多項公共工程及合宜住宅等專案。
旭誼未來將在宏碁集團與智聯服務的資源協同下，旭誼將持續發展營運技術（OT，Operational Technology）整合解決方案，聚焦高科技業及生醫建廠、節能住宅與智慧辦公等多元應用場景，滿足市場日益多元的整合性工程需求。
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