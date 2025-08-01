寶泰生醫搶攻千億高齡寵物藥市場 4日登興櫃

亞洲首家高齡寵物新藥公司寶泰生醫（7850）將於8月4日正式登錄興櫃；該公司著眼全球年209億美元、年複合成長率9.7%的寵物藥市場，致力成為亞洲寵物新藥領導品牌。寶泰憑藉「魔球策略」、平台式孵化能力及國際級合作資源，積極布局癌症免疫疫苗、心臟病基因療法與抗體藥平台三大高價值領域，潛在市場規模合計近新台幣200億元，備受市場矚目。

寶泰董事長宋豪麟表示：「新藥開發不是賭博，而是科學的勝率管理。我們致力將有效療法帶進每個毛孩家庭。」寶泰精準鎖定市場缺口，以其前瞻策略與創新研發，打造高效且高成功率的創新藥物開發體系，搶占亞洲寵物醫療藍海。

有別於傳統新藥公司，寶泰採行「魔球策略」與「多IP布局模式」，同步孵化多項創新藥物管線，涵蓋預防醫學、新藥研發、再生醫學。目前領先開發中產品包括：創新癌症疫苗PT001、犬用MMVD心臟病基因療法PT401，以及具潛力的寵物抗體藥平台。此平台式開發架構結合臨床市場回饋，顯著提升整體成功率與資源轉換效率，為全台唯一具備多IP寵物新藥孵化平台能力的公司，有效分散風險並加速新藥上市。

除了創新技術與開發思維，寶泰生醫亦攜手兩大產業夥伴，建構從研發到市場的全鏈結策略聯盟。該公司與台灣最大動物用藥公司永鴻國際生技（6936）合作，強化GMP製造、法規輔導與藥品通路資源；並與牧騰生技合作，導入旗下近千家動物醫院資源，作為新藥臨床試驗與市場驗證平台。透過「研發 + 臨床 + 通路」的三軸驅動模式，寶泰在產品上市前即建立臨床可信度與落地優勢，大幅提升商業化成功率。

寶泰的新藥技術源自哈佛大學Wyss研究所、Rejuvenate Bio與諾貝爾評審投資的新加坡公司等國際頂尖機構，展現其全球級開發能量。公司股東陣容堅強，包括汎球、華新焦家、台新吳東亮家族、仁新創辦人林雨新家族、富邦證券、中信創投、與福邦證券、永鴻國際生技等。這使寶泰成為少數同時具備國際研發實力、雄厚資金背景與在地落地平台的新藥公司，為其未來發展奠定堅實基礎。

法人分析寶泰的三大關鍵亮點：一是產業稀缺性，寶泰是台股市場上少見專注於寵物創新藥的標的，具備獨特的市場定位；二是技術平台具備高門檻、可授權與國際化潛力，為公司帶來長期的競爭優勢；三是資金結構穩健，為其研發與市場拓展提供堅實後盾，具備中長線成長爆發力。隨著動物福祉與人寵共老趨勢的興起，寶泰兼具經濟價值與社會影響力，未來可望吸引更多策略投資人與合作夥伴，加速推動全球寵物健康產業的發展，為毛孩家庭帶來更多福音。