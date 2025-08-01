藏壽司股東優待券來了！9月5日起官網開放申請

亞洲藏壽司（2754）1日公布2025年「股東優待券」申請條件，8月14日除權(息)交易日前仍持股3,000股(含)以上股東即符合資格，並於9月5日至10月4日開放官網申請（https://investor.kurasushi.tw/shareholders-voucher）。

亞洲藏壽司自2021年引進日本母公司股東優待制度，每年兌換率皆破九成。為配合相關法令，優化服務體驗，亞洲藏壽司今年起調整為股東專屬優惠折價活動，每張票券面額更改為100元，兌換方式改以滿額折抵，單次消費不限張數抵用。

凡在除權息交易日8月14日前持股達3,000股的股東，可申請10張100元優待券，價值共計1,000元；持股達5,000股，可申請20張100元優待券，價值共計2,000元；持股達10,000股，可申請50張100元優待券，價值共計5,000元。股東優待券申請期限從9月5日至10月4日截止，逾期不受理。優待券將於10月下旬陸續寄出。

亞洲藏壽司表示，股東優待券適用於全台門市，歡迎股東們帶著家人和朋友，來店感受藏壽司的美味與服務。