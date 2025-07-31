快訊

影／新莊箱屍命案重大突破！鷹眼隊擴大調閱 警方深夜突襲逮捕1嫌

昇達科低軌衛星營收占比逾5成 汐止新產線第4季啟用

中央社／ 台北31日電

低軌衛星與無線通訊產業的昇達科技今天公布上半年合併營收新台幣11.3億元，創同期新高，其中低軌衛星產品營收占比達52.7%，已成為主要成長動能，6月單月低軌衛星產品營收占比更提升至54%。

為因應低軌衛星市場持續成長帶動的訂單需求，昇達科指出，已同步推進多項擴建計畫。台灣汐止廠第2期新廠區預計第4季啟用，七堵3廠也已完成擴建規劃，預定近期進入營造廠遴選程序。

海外部分，越南廠建置第2廠設計方案預計第3季底前定案，將有效提升海外供應彈性與整體產能規模。

昇達科技表示，觀察訂單，6月來自低軌衛星客戶的訂單金額超過1.8億元，約為當月實際低軌衛星營收的2.5倍，而近期結算未出貨低軌衛星產品訂單超過4億元，由此可見低軌衛星產品訂單能見度與整體需求仍維持高檔。

昇達科技預期，下半年低軌衛星出貨動能，將在近期營收築底後，重回逐月增長趨勢，並可望再現「低軌衛星衝破天際」營收佳績，持續鞏固成長主軸地位。

昇達科技表示，儘管第2季受到低軌衛星重點客戶進入測試通訊階段影響，導致部分元件出貨進度遞延，但該客戶對於昇達科後續產能擴增的配合高度重視，除要求提供短、中、長期產能擴張規劃外，也預計派員實地訪查，以確認相關擴建作業可如期落實，顯示對未來合作的信任與仰賴。

昇達科統計，第2季合併營收5.14億元，季減17%，主因除未納入正通科技於合併營收，以及客戶測試通訊而部分延緩出貨外，第2季新台幣兌美元大幅升值等暫時性因素也產生部分影響，如以第1季相同的匯率基準衡量，第2季合併毛利率約49%，與第1季的50.6%毛利率僅有些微差距。

至於業外收支，昇達科說，從第1季正數轉為第2季的負數，則是匯損影響。

營收 昇達科 低軌衛星

延伸閱讀

佳邦馬來西亞廠拚第3季量產 攻低軌衛星及車用商機

汐止曾是「水世界」！員山子分洪道立大功拯救十年水患

汐止行政中心傳意外！翁墜落撞破防護網重傷 家屬忍痛放棄急救

國一汐止南下路段多車追撞車禍 大貨車急煞折甘蔗2傷送醫

相關新聞

銳澤第2季每股純益倍增 達2.84元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤(7703)於今日公布2025年第2季合併營收達6.78億元，年增45.53％...

鑫科財報／上半年EPS -0.02元由盈轉虧 積極調整規避匯損

鑫科（3663）31日公告第2季及上半年財報，受本業獲利下滑及匯兌損失影響，上半年歸屬於母公司業主淨利由去年同期的獲利轉...

共信肺癌新藥 衝刺大陸市占

共信-KY（6617）昨（30）日舉辦法說會，總經理林懋元表示，下半年持續擴大人用肺癌新藥PTS302在中國市場的市占率...

力旺2025年上半年EPS 11.54元

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（30）日公布第2季財報，每股純益約5.36元，是近八季低點；累計今年上半年每股純益...

聯亞第2季EPS 1.05元 前鼎0.14元

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（30）日公布上季稅後純益9,700萬元，季增129%，每股純益1.05元，優於去年同期虧...

華德奪電動大客車新單

華德動能（2237）昨（30）日公告與台中汽車客運簽定15輛電動低地板大型客車合約，這是繼上周與首都客運和大都會客運的訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。