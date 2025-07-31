昇達科低軌衛星營收占比逾5成 汐止新產線第4季啟用

低軌衛星與無線通訊產業的昇達科技今天公布上半年合併營收新台幣11.3億元，創同期新高，其中低軌衛星產品營收占比達52.7%，已成為主要成長動能，6月單月低軌衛星產品營收占比更提升至54%。

為因應低軌衛星市場持續成長帶動的訂單需求，昇達科指出，已同步推進多項擴建計畫。台灣汐止廠第2期新廠區預計第4季啟用，七堵3廠也已完成擴建規劃，預定近期進入營造廠遴選程序。

海外部分，越南廠建置第2廠設計方案預計第3季底前定案，將有效提升海外供應彈性與整體產能規模。

昇達科技表示，觀察訂單，6月來自低軌衛星客戶的訂單金額超過1.8億元，約為當月實際低軌衛星營收的2.5倍，而近期結算未出貨低軌衛星產品訂單超過4億元，由此可見低軌衛星產品訂單能見度與整體需求仍維持高檔。

昇達科技預期，下半年低軌衛星出貨動能，將在近期營收築底後，重回逐月增長趨勢，並可望再現「低軌衛星衝破天際」營收佳績，持續鞏固成長主軸地位。

昇達科技表示，儘管第2季受到低軌衛星重點客戶進入測試通訊階段影響，導致部分元件出貨進度遞延，但該客戶對於昇達科後續產能擴增的配合高度重視，除要求提供短、中、長期產能擴張規劃外，也預計派員實地訪查，以確認相關擴建作業可如期落實，顯示對未來合作的信任與仰賴。

昇達科統計，第2季合併營收5.14億元，季減17%，主因除未納入正通科技於合併營收，以及客戶測試通訊而部分延緩出貨外，第2季新台幣兌美元大幅升值等暫時性因素也產生部分影響，如以第1季相同的匯率基準衡量，第2季合併毛利率約49%，與第1季的50.6%毛利率僅有些微差距。

至於業外收支，昇達科說，從第1季正數轉為第2季的負數，則是匯損影響。