銳澤財報／第2季EPS 2.84元 第3季審慎樂觀看待

銳澤（7703）董事會31日通過今年第2季財報，單季合併營收6.78億元，季增35.6%，年增45.53％，創史上單季新高。毛利率25.21%，分別季增3及年增8.13個百分點。稅後純益9,863.9萬元，季增44.8%，年大增145.9%，寫單季歷史最高獲利；每股稅後純益2.84元。

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今年上半年合併營收11.77億元，年增38.5%。毛利23.94%，年增2.8個百分點。稅後純益1.66億元，年增61.5%；每股稅後純益4.8元。

銳澤表示，隨著台灣半導體產業客戶持續推動新廠擴建計畫，帶動高可靠度氣體供應系統及相關工程服務的強勁需求，進一步助力銳澤旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務訂單表現提升，其中，第2季氣體二次配拆移機服務銷售表現金額較去年同期成長達58.96％水準，進一步推升整體產能稼動率站穩高檔，奠定集團良好成長動能。

銳澤掌握氣體供應系統的關鍵技術、以及累積多年深厚技術實力與高效率的客戶服務經驗，成功在高科技廠房氣體系統市場建立穩固的競爭優勢，在手訂單維持高檔水準。此外，持續對於營業成本、費用管控，帶動第2季毛利率、營利率分別攀升至25.21％、18.97％。

展望第3季，銳澤持審慎樂觀看法。隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，創造整體營運良好加分效果，除此之外，銳澤近年積極拓展海外布局，除日本外亦同步推動新加坡、美國據點規劃，藉由多據點、在地化策略滿足全球半導體區域化建廠浪潮，其中，旗下日本子公司亦積極拓展在地業務布局，透過擴充資本額、擴大工程能量及強化本地營運管理團隊，深化與日本半導體及先進製造業客戶的合作關係，有效強化集團在國際市場的技術能見度與專案承攬能力。