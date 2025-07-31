銳澤財報／第2季EPS 2.84元、營收獲利齊創高 受惠氣體工程需求強勁
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）31日公布第2季財報，受惠氣體主系統與二次配拆移機等工程服務需求穩健成長，單季合併營收達6.78億元，年增45.53％，創下歷史新高紀錄。在成本與費用控管得宜下，單季稅後純益達9,864萬元，季增44.8%，年增145.9％；每股稅後純益2.84元。
累計2025年上半年營收達11.77億元，年增38.49％，稅後純益為1.66億元，年增61.49％。儘管股本膨脹，每股稅後純益達4.80元，展現優異獲利能力。
銳澤指出，隨著台灣半導體業者積極展開新廠擴建，帶動高可靠度氣體供應系統訂單升溫。其中第2季二次配拆移機服務營收較去年同期成長58.96％，進一步推升產能稼動率維持高檔。毛利率與營業利益率亦分別升至25.21％與18.97％。
展望本季，銳澤持審慎樂觀態度，預期半導體與記憶體廠持續擴建將挹注氣體主系統訂單動能，同時海外布局腳步加快。除既有日本子公司積極擴大營運外，新加坡與美國據點規劃亦同步推進，期望藉由多據點、在地化策略，掌握全球半導體區域建廠浪潮，擴大專案承攬與國際技術能見度。
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