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對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

唐榮、燁興 不銹鋼開漲盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

不銹鋼市場風向轉變，重要大廠紛調漲價格。唐榮（2035）昨（31）日決定8月產品售價，304冷熱軋採議價，316L附價調每公噸漲2,000元；線材專業廠燁興昨天宣布不銹鋼盤元每公噸漲2,000元，碳鋼盤漲1,000元。

上市不銹鋼廠主管表示，美國及主要鋼鐵進口國關稅政策逐漸明朗化，有助消除市場長期觀望情緒，結合上游原料成本上升，是促成調漲的雙重因素。

這波不銹鋼漲價主要聚焦在316產品附加價，主因是鉬鐵成本上升，7月初進口價格從每公噸5.1萬美元升至5.45萬美元、漲幅約 7%，市場傳出是受內蒙古鉬礦山停產影響，鉬精礦與鉬鐵價格加速走高。此外，大陸遼寧地區60% 品位鉬鐵單日上漲人民幣1萬元，每公噸報價人民幣27..8萬元，創7月以來新高。

此外，國際鎳價近期略有回調，但仍存支撐力道。倫敦金屬交易所LME鎳價在每公噸1.48萬元至1.51萬元間整理，價格基本維持相對高檔且成交穩定。據專家見解，2025年全球鎳金屬供過於求的問題仍持續，但目前價格仍為不銹鋼成本提供支撐。

上市鋼廠主管指出，近日唐榮、華新、燁聯、燁興等不銹鋼廠相繼調漲價格，代表市場供應鏈同步反映成本變化，而不是個別報價偏高現象。

漲價 不銹鋼

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