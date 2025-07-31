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銳澤第2季每股純益倍增 達2.84元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤總經理周谷樺。圖／本報資料照片
銳澤總經理周谷樺。圖／本報資料照片

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤(7703)於今日公布2025年第2季合併營收達6.78億元，年增45.53％，創歷史單季新高，受惠旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務需求穩定成長，加上公司成本與費用控制得宜，挹注2025年第二季稅後純益達9864萬元，年增145.94％，每股純益2.84元，年增123.62％；上半年營收達11.77億元，年增38.49％，稅後純益達1.67億元，年增61.49％，雖股本膨脹，上半年每股純益仍達4.80元。

銳澤表示，隨著台灣半導體產業客戶持續推動新廠擴建計畫，帶動高可靠度氣體供應系統及相關工程服務的強勁需求，進一步助力銳澤旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務訂單表現提升，其中，第2季氣體二次配拆移機服務銷售表現金額較去年同期成長達58.96％水準，進一步推升整體產能稼動率站穩高檔，奠定集團良好成長動能。

銳澤指出，憑藉公司掌握氣體供應系統的關鍵技術、以及累積多年深厚技術實力與高效率的客戶服務經驗，成功在高科技廠房氣體系統市場建立穩固的競爭優勢，有效支撐目前整體在手訂單維持高檔水準，此外，公司仍持續對於營業成本、費用良好管控力道，帶動2025年第二季毛利率、營業利益率分別攀升至25.21％、18.97％。

展望今年第3季，銳澤持審慎樂觀看法。隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，創造整體營運良好加分效果，除此之外，銳澤近年積極拓展海外布局，除日本外也同步推動新加坡、美國據點規劃，藉由多據點、在地化策略滿足全球半導體區域化建廠浪潮，其中，旗下日本子公司亦積極拓展在地業務布局，透過擴充資本額、擴大工程能量及強化本地營運管理團隊，深化與日本半導體及先進製造業客戶的合作關係，有效強化集團在國際市場的技術能見度與專案承攬能力。

營收 日本 半導體 每股純益

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