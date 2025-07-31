昇達科自結上半年EPS 3.27元 下半年靠低軌衛星出貨推升營運成長

低軌衛星與無線通訊產業的昇達科（3491），公布2025年上半年營運成果，上半年營收11.3億元，創下歷史同期新高，低軌衛星產品營收占比達52.7%，成主要成長動能，獲利年減24%，累計上半年每股純益3.27元。

昇達科2025年第2季營收5.14億元，季減17%，毛利率43.3%，低於第1季的50.6%，營業利益1.29億元，季減12%，稅後純益7,155億元，季減50%，單季每股純益1.07元。

累計上半年，昇達科營收為11.33億元，年增5%，毛利率47.3%，低於去年同期51.4%，營業利益2.6億元，年減5%，稅後純益2.14億元，年減24%，每股純益3.27元。

昇達科指出，第2季營收季減主因為未納入正通科技於合併營收，以及客戶測試通訊而部分延緩出貨外，新台幣兌美元大幅升值等暫時性因素亦產生部分影響，如以第1季相同的匯率基準來衡量，第2季公司合併毛利率約達49%，與第1季50.6%的毛利率僅有些微差距。至於業外收支從第1季正數轉為第2季的負數，則是受到匯損因素所產生的影響。

昇達科指出，6月單月低軌衛星產品營收占比更提升至54%，反映市場的強勁需求；從訂單面觀察，六月來自低軌衛星客戶的訂單金額超過1.8億元，約為當月實際低軌衛星營收的2.5倍，再由近期結算未出貨低軌衛星產品訂單超過4億元，低軌衛星產品之訂單能見度與整體需求仍維持高檔。

昇達科表示，預期下半年低軌衛星出貨動能，將在近期營收築底後重回逐月增長趨勢，並有望再現營收佳績，持續鞏固其成長主軸地位。

第2季昇達科受到低軌衛星重點客戶進入測試通訊階段影響，導致部分元件出貨進度遞延，但昇達科指出，該客戶對於昇達科後續產能擴增的配合高度重視，除要求提供短、中、長期產能擴張規劃外，亦預計派員實地訪查，以確認相關擴建作業可如期落實，顯示對未來合作的信任與仰賴。

為因應低軌衛星市場持續成長帶動的訂單需求，昇達科強調，已同步推進多項擴建計畫，台灣汐止廠第二期新廠區預計於第4季啟用，七堵三廠也已完成擴建規劃，預定近期進入營造廠遴選程序；海外部分，越南廠建置第二廠設計方案預計將於第3季底前定案，將有效提升海外供應彈性與整體產能規模。

昇達科低軌衛星市場產品涵蓋衛星酬載（Payload）、地面站（Gateway）與使用者終端（UT）三大系統架構，且在星間連接（ISL）跟衛星遙傳追蹤指令（TT&C）也都已經供貨予多家國際客戶。

昇達科看好，低軌衛星布建動輒上千顆，且具備周期性汰換需求，對於具備研發與製造整合能力的昇達科而言，已建構與客戶長期穩定的合作優勢。

根據市場研究機構NSR（Northern Sky Research）預估，低軌衛星市場至2033年將維持雙位數年成長率，市場規模上看260億美元，為2025年水準的3.7倍。

昇達科認為，目前全球低軌衛星將加速進入商轉高峰期，低軌通訊技術已廣泛應用於全球連網、無人機、遙測、物聯網、智慧城市、車聯網與智慧農業等領域，成為推動高頻通訊零組件市場成長的核心驅力。

近年SpaceX、Amazon Kuiper、Eutelsat OneWeb等國際大型衛星營運商皆持續加快全球衛星星座部署，帶動低軌通訊市場快速成長。除大型業者外，低軌衛星產業中亦有眾多中小型衛星營運商積極投入布建，形成多層次的產業生態，昇達科已出貨多家中小型營運商，未來營運貢獻可以期待。

昇達科表示，低軌衛星趨勢將為公司中長期營運提供強大動能，昇達科亦已超前部署，透過產能擴建與技術升級持續強化競爭力。展望未來，公司將持續深耕低軌衛星領域，進一步鞏固與擴大在全球衛星供應鏈中的地位，穩健推進營運布局，朝向成為國際高階通訊元件領導廠商之目標邁進。