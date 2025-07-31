鑫科財報／上半年EPS -0.02元由盈轉虧 積極調整規避匯損

鑫科（3663）31日公告第2季及上半年財報，受本業獲利下滑及匯兌損失影響，上半年歸屬於母公司業主淨利由去年同期的獲利轉為虧損237.2萬元，每股虧損0.02元。

同時，為規避匯率波動風險並簡化投資架構，公司董事會決議解散兩家持有美金的境外子公司。

鑫科指出，第2季與上半年獲利受到匯兌損失衝擊，其中以應收帳款、境外公司部位、美元擔保等匯損約2,000萬元為最大宗。為改善此狀況，公司已進行多項調整，包括在原料採購上規避直接使用美元擔保，以及清算兩家持有美元的境外公司。

鑫科表示，31日公告清算解散的子公司OMNIGAINS INVESTMENT CORPORATION及其另一家子公司，主要是因為帳上持有美元，若不儘快處理將持續受匯率波動影響。透過解散清算，帳上美元將可匯回，未來不再隨匯率變動，有助於規避匯率風險。

此外，解散子公司也有助於簡化投資架構，特別是已出售子公司鑫昌後，其對應的境外公司也失去了存在的必要。

鑫科第2季合併營收16.04億元，雖然較第1季成長，但年減14.78%。獲利方面，第2季歸屬於母公司業主淨利虧損923.6萬元，每股虧損0.11元，相較去年同期的獲利1455.5萬元顯著衰退。

累計今年上半年合併營收達27.53億元，年增7.4%，然因毛利率下滑及匯損衝擊，營業利益年減逾5成，導致最終獲利由去年同期的每股獲利0.42元轉為虧損。

法人分析，鑫科此波針對匯率風險所採取的積極措施，包括調整採購策略與清算境外公司，可望在下半年有效減少匯兌損失對獲利的衝擊。隨著這些一次性損失因素的消除，預期公司營運表現有機會逐步改善。