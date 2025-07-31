崑鼎第2季EPS 4.35元 研華2.3元
崑鼎（6803）昨（31）日公布第2季稅後純益3.53億元，季增22.3%，年增0.3%，每股純益4.35元。上半年稅後純益6.42億元，年增2.2%，每股純益8.87元。
崑鼎表示，第2季受匯率波動影響，使得澳門及美國案場出現匯損，公司已透過避險降低衝擊，預期全年獲利仍將成長。
工業電腦龍頭研華（2395）昨（31）日第2季財報，單季稅後純益19.89億元，季減27.25%，年減5.87%，每股純益2.3元。上半年稅後純益47.23億元，年增15%，每股純益5.47元。
研華第2季毛利率39.99%，季比與年比皆減少0.51個百分點；營益率17.51%，季增0.66個百分點，年增2.72個百分點。上半年毛利率40.24%，持平去年同期；營益率17.19%，年增2.87個百分點。
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