穩懋法說會／自結第2季每股虧損0.99元 第3季力拚營運回溫

砷化鎵代工廠穩懋（3105）31日召開法說會，受匯損衝擊影響，致使第2季稅後虧損達4.21億元，每股虧損0.99元，較首季每股純益0.04元、去年同期每股純益1.14元，雙雙由盈轉虧。

據悉，穩懋第2季產能利用率達45%，較首季35%提升不少。展望未來，陳舜平預估，隨著美系手機客戶即將發表新品，公司預期第3季產能利用率將持續上升，營收則季增Mid-teens（24至26%），毛利率則預期會達到Low-twneties（21至23%）的水準。

穩懋第2季營收37.8億元，季增6%、年減24%，毛利率18.5%，季增1.8個百分點、年減8.7個百分點；累計上半年營收73.56億元，年減22%，稅後虧損4.05億元，每股虧損0.96元，較去年上半年每股純益2.1元，由盈轉虧。

穩懋總經理陳舜平指出，第2季因新台幣急遽升值，致使公司單季匯損達2.46億元，加上產品組合略差於上一季以及合併子公司所持有的中國大陸客戶上市股票股價波動影響，造成單季由盈轉虧。

陳舜平強調，第2季營收雖然不如預期，但主要是受到匯率影響，若以美元計價的話，公司實際營收是季增16%，與上次法說會預期相當。

至於美國對台關稅即將公布，陳舜平表示，公司產品並未直接銷美，主要承受關稅壓力都是下游組裝廠，但關稅有可能會讓終端產品價格上漲，進而影響消費需求，最終仍會對產業鏈造成衝擊，因此必須嚴密觀察後續關稅影響。

穩懋31日股價下跌1.6元，收86元。