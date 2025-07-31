聯亞第2季EPS 1.05元 前鼎0.14元

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（30）日公布上季稅後純益9,700萬元，季增129%，每股純益1.05元，優於去年同期虧損，看好下半年光通訊市場需求續熱，展望樂觀。

聯亞第2季毛利率43%，季增10個百分點，年增28個百分點。上半年稅後純益1.39億元，每股純益1.51元，較走出去年同期虧損陰霾。

展望第3季，聯亞認為，近期磷化銦（Inp）基板供應轉順，產能不再吃緊，但從基板到磊晶的過程至少需四至五周，加上生產排程還要重新明訂，預料本季營收大致與上季相當或略好一些，第4季與明年則有機會顯著成長。

聯亞強調，目前已竭盡所能在短期內提升產能，但仍難以完全滿足所有訂單，現階段只能與合作夥伴積極配合，盡量滿足客戶需求，估計仍有部分訂單延遞到2026年初才能交付。

【記者林薏茹／台北報導】光通訊廠前鼎（4908）昨（30）日公告第2季毛利率45.9%，季減8.7個百分點，年增3.4個百分點；稅後純益0.12億元，季減79.7%，年減76.9%，每股純益0.14元，下探近17季低點，主要受匯損影響。

前鼎上半年毛利率50.3%，年增7個百分點；稅後純益6,979萬元，年減37.1%，每股純益0.89元。