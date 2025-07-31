華德奪電動大客車新單

華德動能（2237）昨（30）日公告與台中汽車客運簽定15輛電動低地板大型客車合約，這是繼上周與首都客運和大都會客運的訂單後，再下一城，隨著電動巴士的需求與訂單增溫，華德動能明年的營收可望較今年大幅成長。

除了昨日與台中汽車客運的15輛電動大巴訂單之外，上周與首都客運簽訂30輛「電動低地板大型客車」、大都會汽車客運55輛電動低地板大型客車買賣合約，都將在明年交車。首都客運電動巴士周於民生幹線30輛。大都會汽車客運則是行駛復興幹線、270線、287與262線。

華德動能為車王電集團旗下事業，今年在內外銷業務都有明確的成長，公司樂觀看待電動車業務快速成長。日本市場擴展已獲得10家以上日本客運業者合作，外銷數量有望逐年倍數增加，經營團隊有信心在年底能達到預期的營收及獲利目標，致力達成於年底前完成上市申請之目標。

公司指出，近年車王集團持續推動轉型及全球布局，目前為國內唯一將電動巴士導入日本市場之公司。