矽光子產品出貨增加　聯亞第2季營收季增22%

聯亞光電今天在線上法說會表示，第2季合併營收新台幣5.53億元，季增22%，主因矽光子出貨量持續增加，雖受匯損影響，但毛利率仍達43%；第2季淨利0.97億元，季增129%，每股盈餘1.05元。

聯亞財務長楊吉裕表示，第2季通訊產品主要為矽光子，800G光收發模組來自客戶端需求非常強勁，主要客戶甚至已在討論明年需求，但1.6T光收發模組目前則尚未出貨，預計明年出貨。

楊吉裕指出，因今年2月中國管制IC基板出口，聯亞也因產品搭配的IC基板供給，第2季被迫調整生產順序，其中低附加價值產品慢慢出貨，高利基產品朝大尺寸發展；不過，為轉換部分新的基板供應商，5月已向客戶提出轉換認證，10月便可開始出貨。

他說，有機金屬化合物化學氣相沉積法（MOCVD）機台，明年第1季都會折舊完畢。今年第4季矽光子供給可望達去年同期的4倍以上。