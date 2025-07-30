耕興財報／第2季 EPS 2.55元為谷底 上半年 EPS 5.39元

耕興（6146）於30日董事會後公告2025年第2季營運成果。耕興2025年第2季合併營收為11.09億元，合併毛利率為46％，合併稅前淨利為3.35億元，合併稅後淨利為2.74億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.59億元，稅後每股純益(EPS) 2.55元；累計2025年前二季合併營收為22.3億元，合併毛利率46％，合併稅前淨利為7.09億元，合併稅後淨利為5.77億元，歸屬於母公司稅後淨利為5.49億元，稅後每股純益(EPS) 5.39元。

耕興說明，2025年第2季因台幣兌換美元大幅升值，影響本公司營收及獲利表現。其中今年第2季兌換損失為0.41億元，去年第2季兌換利益為0.33億元，故今年第2季不含兌換損益之合併稅後淨利較去年同期減少0.13億元。

耕興表示，公司再次榮獲PTCRB Award for Excellence (PAE)殊榮。這是於過去10年間第九次獲獎，此獎項代表PTCRB對於耕興在檢測品質上的高度肯定，亦是公司長期積極參與CTIA與3GPP RAN5工作小組，並持續為產業貢獻心力的成果。面對5G-Advanced、Wi-Fi 7與AI應用加速融合，耕興整合AI晶片模組、多模態感測、高速無線通訊與資安驗證技術，全面布局全球高階智慧終端檢測市場。根據Google Cloud《2025 AI商業趨勢報告》，未來五年超過九成企業IT投資將聚焦AI，推動終端裝置朝語音、影像、感測整合邁進，帶動複合式測試需求激增。耕興下半年將聚焦三大動能：一、AI眼鏡等多模態新型終端裝置；二、強化CTIA OTA 6.0與資安驗證實力；三、承接美國限中政策帶來的國際轉單效應。耕興研判今年第2季營運已至谷底。