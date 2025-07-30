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創櫃板再添生力軍 矽谷能源將於8月15日登錄

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
矽谷能源專業製造各式鋰電池產品並提供各式客制化解決方案。櫃買中心／提供
矽谷能源專業製造各式鋰電池產品並提供各式客制化解決方案。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，矽谷能源股份有限公司（7678）產業類別為綠能環保，將於8月15日登錄創櫃板。

矽谷能源深耕鋰離子電池領域多年，致力於提供客製化、國產化及彈性化電池模組及儲能系統解決方案。該公司開發智能化BMS（電池管理系統）保護板，具有超低功耗、預警偵測、主被動平衡控制及智能運算等多項功能，銷售實蹟已遍及台灣、日本及歐美地區之E-Bike及E-Scooter用戶。另該公司以業界少見之浸漠式冷卻技術為核心，開發具有高效節能、預防火燃、延長使用期限及降低維運成本等優點之產品，為客戶提供安全性及效率性兼顧之智能化儲能系統解決方案。

矽谷能源為基隆市唯一取得台電AFC（調頻輔助服務系統）建置案許可之業者，配合台電電網政策，扮演大武崙工業區電力穩定關鍵角色。該公司目前積極投入表後用電大戶儲能應用，推出工商儲能一體機及AI伺服器儲能解決方案協助企業用戶節省費用，且有台北地區智慧公宅儲能建置實績。該公司近期與多家無人機業者合作，未來除了E-Bike及儲能業務外，無人機開發運用將成為公司未來成長動能。

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