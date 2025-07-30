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友輝財報／受到匯損干擾 第2季 EPS -0.86元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友輝總經理辛隆賓。記者李珣瑛／攝影
友輝總經理辛隆賓。記者李珣瑛／攝影

友輝（4933）董事會30日通過今年第2季財報，單季營收7.81億元，季增4.8%，年增8%。毛利率32.36%，分別季減3.59及年增0.23個百分點。稅後純損6,979.3萬元，分別較上季及去年同期均由盈轉虧；每股稅後純損0.86元。受到匯損影響，友輝終止連21季獲利，單季交出虧損成績單。

友輝表示，由於友輝的產品中多達八成是以美元報價，今年第2季新台幣兌美元強勁升值，造成單季匯損嚴重。

友輝累計今年上半年合併營收15.25億元，年增14.4%。毛利率34.11%，年增3.85個百分點。稅後純益1.17億元，年減63.6%；EPS為1.43元。

友輝30日股價下跌0.5元，成交量514張，收70.1元，呈連二跌走勢。

財報 營收 董事 毛利率

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