聽新聞
0:00 / 0:00
友輝財報／受到匯損干擾 第2季 EPS -0.86元
友輝（4933）董事會30日通過今年第2季財報，單季營收7.81億元，季增4.8%，年增8%。毛利率32.36%，分別季減3.59及年增0.23個百分點。稅後純損6,979.3萬元，分別較上季及去年同期均由盈轉虧；每股稅後純損0.86元。受到匯損影響，友輝終止連21季獲利，單季交出虧損成績單。
友輝表示，由於友輝的產品中多達八成是以美元報價，今年第2季新台幣兌美元強勁升值，造成單季匯損嚴重。
友輝累計今年上半年合併營收15.25億元，年增14.4%。毛利率34.11%，年增3.85個百分點。稅後純益1.17億元，年減63.6%；EPS為1.43元。
友輝30日股價下跌0.5元，成交量514張，收70.1元，呈連二跌走勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言