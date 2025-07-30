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長科Q2每股純益0.11元 本季營收估季增低個位數

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長科董事長洪全成。圖／本報資料照片
長科董事長洪全成。圖／本報資料照片

導線架大廠長科*（6548）今（30）日舉行2025年第2季法人說明會，公布當季營運自結數，單季合併營收為32.49億元，符合先前預期目標區間；毛利率為20.7％，營益率為11.2％，低於預期；歸屬母公司稅後純益為1.02億元，每股稅後盈餘0.11元。

長科提出本季營運展望，因匯率變數尚未消除，基於審慎保守原則，預估以台幣兌美元平均匯率29元作為假設基礎，第3季單季合併營收介於32.3億元到34.3億元區間，將季增低個位數，年增中高個位數幅度。

長科表示，受惠於網通和工控應用需求回溫，長科第2季出貨量雖逐月成長，惟因台幣急速升值，壓抑以台幣計價的營收金額，致單季合併營收為32.49億元，比上季成長2％；如扣除匯率因素，則長科第2季合併營收成長達7.5％。在匯率因素影響下，長科第2季單季營業毛利和營業利益分別較上季減少4％及11％；毛利率和營益率較上季分別下滑1.4和1.7個百分點，為20.7％和11.2％。

在業外收支方面，受台幣兌美元大幅升值影響，產生匯兌損失，導致整體營業外收支由上季的盈餘轉為虧損，侵蝕歸屬業主之稅後淨利，較上季大幅下滑76%，實際金額為1.02億元。以每股面額0.4元之股數計算，長科每股稅後盈餘為0.11元。

以製程區分，長科第2季蝕刻製程占營收比重為53％，沖壓占比為47％，比重與上季比較並無太大變化。以應用別而言，第2季3C和工控之營收占比相對穩健，分別為48％和24％，而車用需求尚未明顯回溫，營收占比為24％。依產品組合來看，第2季IC導線架占營收比重32％、QFN 28％、Discrete 17％、QFP 14％及EMC LED 9％，其中又以IC和QFN成長較為明顯，符合網通和工控市場需求較強的態勢。

3C LED 營收 台幣 匯率 毛利率 法說會 法人說明會

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