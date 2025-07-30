「櫃買市場業績發表會」8月12日起隆重登場 六場次邀請18家公司

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司第2季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次之「櫃買市場業績發表會」，日期分別為8月12日、18日、20日、21日、26日及27日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「上櫃新星」、「富櫃50」、「富櫃200」、「金融與科技」、「智慧製造與醫療」及「居家生活」等，與會公司包含銳澤（7703）、昶瑞機電（7642）、博弘（6997）、弘塑（3131）、環球晶（6488）、中美晶（5483）、旺矽（6223）、力致（3483）、南俊國際（6584）、元大期（6023）、汎瑋材料（6967）、三竹（8284）、千附精密（6829）、聰泰（5474）、奈米醫材（6612）、揚秦（2755）、振宇五金（2947）、竣邦-KY（4442）等，共邀請18家上櫃公司參與。

櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流的機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。投資人則可以藉由業績發表會，直接向多家公司高階主管面對面請益與溝通，長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址：http://www.tpex.org.tw）。此外，為服務未能親自到場的投資人，本系列各場次均提供現場直播，投資人可至本中心網站觀看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），另各場次影音檔亦將於會後上傳至櫃買中心網站（櫃買中心首頁>櫃買影音）供投資人瀏覽。