十年有成！今網智慧興櫃掛牌 最高衝上110元、秀蜜月行情

專業智慧社區整合服務平台供應商今網智慧（7836）30日正式以每股85元登錄興櫃市場，而掛牌首日隨即大展蜜月行情，早盤以102元開出後，隨即震盪走高，盤中股價最高漲至110元，表現相當驚人。而今網智慧創辦人暨董事長林子皓也分享，董事長林子皓表示，成立今網智慧的這十年以來，團隊憑藉自研APP「智生活」收穫許多客戶，而近幾年的稅後盈餘年增幅更達到近50％左右，自己對2025年的營收獲利表現很有信心。

據悉，今網智慧成立於102年11月1日，成立之初是以電子商務服務為主營業務，直至105年起，在「為社區做得更多｣理念下，轉型為智慧社區管理服務商，同年正式創立「智生活」品牌，專注於服務住戶、居家及社區三大目標客戶群，致力為客戶提供安心、便利及尊榮的超乎想像的美好服務體驗。而智生活所發展的核心服務，包括「智慧家庭、AIOT及生活服務」等三大類。而客戶能享有包括：智生活住戶APP、社區資訊管理後台、物業管理行動APP、物業雲、建設雲、廠商社區系統等服務。

據今網智慧團隊資料顯示，旗下自研「智生活」系統，所提供之智慧家庭、生活服務及智慧社區物聯網等服務與商品呈現長期穩定成長，過去三年營收平均成長率約20%，2024年度營收達7.89億元，而由於發展系統之固定成本多已投入，新增營收均為高毛利及高邊際貢獻之服務及產品，使其近兩年度淨利均有50%左右成長，2024年度淨利達9,800萬，EPS約為2.3元。

而其所發展之「智生活社區數位管理平台」，係透過Web&App之整合平台，成功將社區管理、軟硬體整合服務及商品一體化，並持續技術創新與服務品質升級，如今已成為全台領先的智慧社區服務平台，觸角更延伸至智慧建築與社區物業之雲端服務，迄今服務已涵蓋約10,000個社區、約280萬用戶。「智生活」展現了利用數位科技與智慧物聯網轉型傳統社區與居家生活之最佳典範，除帶來便利與高品質之美好社區生活，並帶動產業轉型，成為產業的標竿。

智慧家庭服務是智生活目前主要營收來源，提供服務包括：資訊管家－透過一條網路線深入社區住戶，提供居家資訊布局、系統調教、電腦維修、智慧家電設定與布局及訓練課程等，串聯完整智慧家庭資訊服務架構，提供高品質且穩定之有線網路、無線網路、行動通訊、智慧門鎖、智慧照明、智慧監控、智慧控制等服務，並涵蓋相關資訊硬體之安裝、維修與銷售，打造全方位智慧居家生活體驗。

智生活近期大力導入之AIOT類產品則是其數位管理平台的完整延伸，也是智生活營運成長重要引擎。「智生活社區數位管理平台系統」持續推出一系列深度整合的AIOT應用服務，涵蓋社區包裹管理、公設預約、公設管理、管理費代收系統、智慧包裹櫃、社區電動車充電樁、智慧建築解決方案、物業雲等多項服務，與市場上單點式或獨立設備型之AIoT產品不同，智生活透過平台化整合，實現軟硬體一體化、多項應用與多元服務無縫融合之差異化優勢，並將傳統社區管理項目全面雲端化、數位化與系統化，不僅大幅提升物業管理效率，也同步優化用戶體驗與社區運營品質。

在生活服務方面，2023年成立之「智樂家」品牌提供了各項到府及便利之生活服務。由於傳統平台多採「接單轉單」之商業模式，平台僅負責廣告與媒合，實際服務則交由眾多小型外包商執行，導致服務流程混亂、品質不一、服務品質落差極大，客訴頻傳，智樂家為解決此問題，自建品質訓練中心投入自主服務技術優化服務流程標準化，導入符合TTQS人才發展品質管理系統訓練、驗收與考核機制，同步建構完善之派案、接單、服務、驗收、金流及顧客評價管理系統，從源頭確保服務一致性與高品質。

林子皓表示，智樂家聚焦於各項到府服務項目，包含到府冷氣清洗與保養、到府洗衣機清洗與保養、到府冷氣維修及到府居家清潔等多元生活服務，藉由與「智生活」平台深度整合，打造一站式、專業且安心的深度居家服務體驗，全面滿足住戶對高品質生活的期待。

「智生活社區數位管理平台｣之開發已近10年，從初期解決社區管理上最不便利、最痛問題切入市場，整合物業公司、建設公司、管委會等，提供雲端數位化之解決方案，並逐步導入各項到府及便利生活之服務，有效提升社區生活效率及品質，近期更利用管理平台整合智慧建築及智慧社區服務產品，顯著提升社區用戶、管委會及物業公司對管理平台之黏著度，除挹注智生活營運規模快速成長，亦將帶動其他到府及便利生活服務需求提升，使各大服務及產品間產生彼此正向影響之綜效。