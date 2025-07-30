路易莎雙案齊發 拚轉型

路易莎（2758）為加速轉型生活餐飲集團，雙案齊發啟動新布局。路易莎昨（29）日舉行新莊總部動土典禮，規劃為整合中央廚房、物流與行政的智慧化綠能園區。

同時，位於捷運幸福站旁的地上權開發案也已於日前動工，將打造多品牌、多業態匯聚的「美好生活園地」，分別預計於2027年底與2026年底完工營運。

其中，新莊總部基地面積577坪，將興建地上九層、地下二層，總建坪4,016坪，規劃設置中央廚房、物流配送、資訊與行政中心等功能，成為支撐營運成長的關鍵後勤基地。而幸福站旁的開發案則鎖定人流匯聚地段，預計導入旗下多品牌與複合式業態，展現集團由咖啡連鎖邁向生活平台的企圖心。

路易莎今年上半年營收13.62億元，創同期新高，年成長18.15%。路易莎董事長黃銘賢表示，今年合併多品牌轉型擴大餐飲市場版圖效益顯現，產能已經達到一定規模。集團生活餐飲總部將建立一個平台，以成為未來發展的心臟，並扮演強大後勤部隊，以擴展更多未來發展的可能性。

至於路易莎在捷運新莊幸福站旁的美好生活園地，承租600多坪的土地上，正在興建三層樓高900多坪的新形態商城，除了將引進路易莎自有品牌self room健身房、路易莎咖啡門市、全新早午餐品牌、還有高CP值自助餐廳、以及策略聯盟的相關潮牌等進駐。

黃銘賢表示，集團目標要打造一個讓消費者，有更多美好的生活體驗的基地，並期待創造更多的品牌價值。