精測2025年上半年 EPS 13.32元 動能升溫
測試介面廠中華精測（6510）昨（29）日公告今年第2季營運成果報告，單季獲利2.16億元，季減2.5%、年增221.9%，每股純益6.57元；累計今年上半年每股純益13.32元。
展望後市，在HPC之IC測試板及探針卡訂單需求穩健成長下，本季有望再交出成長佳績。
精測表示，AI應用在2025年持續發展，由消費級、企業級的資料中心及邊緣運算市場擴增至政府級的主權AI，帶動AI半導體產業新一波成長機會。
即使面臨美國祭出對等關稅政策、新台幣強勢走升等風險，AI半導體相關供應鏈廠商依仍可見史上最旺第2季的佳績，精測亦在其中。
精測指出，公司長期導入智慧製造提升製程技術的成效逐步顯現，才能承接客戶高難度、高單價之案件，加計第2季接單暢旺，帶動第2季毛利率達55.8%，惟第2季新台幣強勁升值12%，業外匯兌損失達6,773萬元，致使第2季合併淨利2.16億元 ，季減2.5%、年增221.9%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言