仲恩生醫揪伴 攻細胞治療

新藥公司仲恩生醫（7729）昨（29）日公告與Kohjin Bio及宏騏實業簽署三方合作備忘錄（MOU）共同開發客製化細胞培養基計畫。

仲恩表示，藉由本次合作可建立專屬供應鏈策略，將有助於強化原料穩定性、降低製造成本，進一步支持公司在細胞治療及再生醫學產品開發上的商業化布局與長期競爭力。

對於合作目的，仲恩表示，可強化公司在細胞治療產品領域之競爭力，推動原料自製策略、擴大產品開發效率，並透過跨國合作提升產業價值鏈整合能力。

Kohjin Bio為日本專注於組織培養基開發、製造與銷售之企業，長期致力於支援再生醫學與免疫療法研究，並擁有深厚的無血清培養基設計與製程經驗。

宏騏實業則作為仲恩在台灣再生醫療領域之策略合作夥伴，協助建立國際供應鏈整合與市場佈局，於本案中將共同參與日本地區供應鏈策略之建構。

仲恩表示，本合作案將有助於公司強化細胞製品之關鍵原料供應鏈，並提升自主研發與成本控管能力，預期未來可望為公司帶來正面之營運與財務效益。

仲恩日前表示，明年將是仲恩營運成長的關鍵年，將全力推進國際市場布局，公司藥證布局台灣日本兩地之外，在拓展海外市場方面，目前已有東南亞、中東、美國、韓國等細胞治療業者，主動接洽技術授權合作可能性。