精測第2季每股純益6.57元 上半年每股賺13.32元

晶圓檢測解決方案大廠精測（6510）今 （29）日董事會通過2025年第2季營運成果，單季稅後純益2.16億元，每股純益6.57元；毛利率上升2個百分點至55.8%；上半年每股純益達13.32元。

精測表示，AI應用在2025年持續發展，由消費級、企業級的資料中心及邊緣運算市場進一步再擴增至政府級的主權AI，帶動AI半導體產業新一波成長機會，因此，即便在此期間面臨美國川普政府祭出全球對等關稅新政、台幣強勢走升等系統性風險，AI半導體相關供應鏈廠商仍可見史上最旺第二季的佳績，中華精測亦在其列。

精測長期導入智慧製造提升製程技術之成效逐步顯現，故得以承接客戶高難度、高單價之案件，加計今年第二季接單暢旺，致使該季度毛利率達55.8 %，第2季台幣強勁升值12%，業外匯兌損失達6773萬元，第2季合併歸屬於母公司業主2.16億元，季減2.5 %。不過，今年第二季的獲利表現仍比去年同期大幅成長逾二倍，在此次難以避免的匯兌風險下，精測因善用避險工具，積極有效降低美元曝險部位，匯損管控於對每股純益的影響性收斂於1.66元，今年上半年每股賺13.32元，相當於去年同期的5.4倍。

精測表示，進入第3季，公司來自高效能運算（HPC）的IC測試板及探針卡訂單需求穩健成長，有望再交出季成長成績，來年的訂單能見度也逐步明朗化，因此，本次董事會決議通過重新啟動新建三廠並採公開招標進行，且為籌措資金建置廠房將發行可轉換公司債。

精測將於明（30）日下午召開線上營運報告說明會，屆時將由總經理黃水可主持說明營運成果及未來展望。