世界先進法說釋大陸同業調漲代工價利多 公司審慎看待暫不跟進

晶圓代工大廠世界先進（5347）今日舉行線上法說會，釋出大陸同業如華虹已公開表示將漲價，世界先進將謹慎因應，目前規劃先穩住產能利用率，並沒有漲價規劃。世界展望本季晶圓出貨量將季增7%~9%、平均單價季增 1~3%，毛利率受台幣升值影響將降至25~27%。

世界解釋，本季毛利率下滑主因預期新台幣兌換美元匯率基礎將升28.7對1美元，這是近來上市公司法說對新台幣看升趨勢中，認為將失守29元，也因匯率升1%影響毛利率4~5%，加上本季增加更多新廠的折舊成本，拉低毛利率表現。

世界預估本季晶圓出貨量季增7-9%，略優於法人預期，主因電源管理IC需求回溫且市占率提升，反映客戶去中化趨勢明顯。

世界公布第2季合併營收117.0億元，季減2.1% 、年增5.7%，營收季減主因為匯率抵銷，美元營收季增1%，符合營運展望。第2季毛利率28%，季減2.1個百分點、年增2個百分點，優於預期，主要受惠於產能利用率提升和較佳的產品組合，被不利的匯率和較少的一次長期合約收入所抵消。第2季歸屬母公司純益2.04億元，年增11.9%，每股純益1.10元。

世界表示，目前訂單能見度三個月，第2季產能利用率73%，本季在客戶訂單增加下，將推升至80%，其中以0.18微米製程需求與營收占比將增加。

展望今年下半年，世界預估將溫和成長，第4季產能利用率約與第3季相近，約80%。世界今年資本支出將會增加，因客戶對2027年的12吋新廠需求有顯現提升，公司將加速推進，可能會有更多設備需求。

對於本季產能利用率持續拉升，主要來自電源管理訂單續強，訂單增加有三大原因，一是客戶去中化，二是公司推出新款分離式元件讓客戶在車用及工控領域市占有新斬獲；第三是工業用需求回溫。因電源管理IC代工毛利率較佳，為公司帶來正面效益。

世界並透露目前客戶去中心的行動尚未結束，公司預估市占還有提升空間。此外，原本內捲嚴重的中國大陸市場，已傳出華虹已公開表示將漲價，應視為產業回復到常規的正面訊息， 世界將謹慎因應，但公司現階段仍規劃先穩住產能利用率，並沒有漲價規劃。

對於台積電淡出氮化鎵市場，世界表示仍會持續發展，目前100伏的產品已通過認證，但量不多；Gen 1 650伏的產品也進入量產；Gen 2預計可以做到800伏的產品，希望今年第4季就可推廣到市場。

至於台積電部分設備因製成轉換，未來若有釋出應會和公司討論是否購買，公司未來會持續關注相關狀況。

對於法人關注關稅的影響，世界強調目前並未看到客戶因為關稅而有太大的動作，只有消費性產品需求相對保守，高效能運算晶片需求還是穩定成長。