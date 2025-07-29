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是方財報／新AIDC熱銷、毛利率跳升至55% 上半年EPS 8.24元創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

是方（6561）新AIDC熱銷滿八成，推升上半年營收快速成長，毛利率更跳升至55%以上，每股純益8.24元，營收、毛利率、獲利均創歷史同期新高。

是方董事會29日通過上半年財報，是方第2季營收11.27億元，季增18.4%，毛利率55.4%，遠高於去年同期的45.89%，及今年第1季的54.7%，歸屬母公司業主淨利3.63億元，季增30%，年增41%，每股純益4.66元，單季營收、獲利均創歷史新高。

累計上半年營收20.8億元，年增18.7%，毛利率55.08%，較去年同期47.61%，大幅成長超過七個百分點，歸屬母公司業主淨利6.42億元，年增28.7%，每股純益8.24元。

是方表示，AI資料中心業務逐步發酵，成為帶動整體獲利大躍進的重要引擎，是方LY2自啟用以來已吸引國際各大CSP、算力服務、金融及雲端服務等業者進駐。

因應市場對於AI智能資料中心的龐大需求，是方表示，將持續以超前部署的積極態度與創新的服務，穩健扮演台灣數位匯流中心的角色，為拓展下一波AI應用新藍海提前做好準備。

AI 營收 毛利率 每股純益

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