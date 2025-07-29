中華精測財報／上半年EPS 13.32元大賺逾一個股本 訂單需求穩健成長

測試介面廠中華精測（6510）29日公告2025年第2季營運成果報告，單季獲利2.16億元，較前一季下滑2.5%、較前一年度同期成長221.9%，每股純益6.57元；累計上半年每股純益13.32元，等於賺超過一個股本。看待後市，在HPC之IC測試板及探針卡訂單需求穩健成長，有望再交出季成長的成績單。

精測表示，AI應用在2025年持續發展，由消費級、企業級的資料中心及邊緣運算市場進一步再擴增至政府級的主權AI，帶動AI半導體產業新一波成長機會，因此，即便在此期間面臨美國川普政府祭出全球對等關稅新政、新台幣強勢走升等系統性風險，AI半導體相關供應鏈廠商仍可見史上最旺第2季的佳績，公司亦在其列。

精測指出，公司長期導入智慧製造提升製程技術的成效逐步顯現，故得以承接客戶高難度、高單價之案件，加計今年第2季接單暢旺，致使該季度毛利率達55.8%，惟第2季新台幣強勁升值12%，業外匯兌損失達6,773萬元，所以第2季合併淨利歸屬於母公司業主2.16億元，季減2.5%、年增221.9%。

不過，精測強調，今年第2季的獲利表現仍較去年同期大幅成長逾2倍，在此次難以避免之匯兌風險下，公司因善用避險工具，積極有效降低美元曝險部位，匯損管控於對每股稅後盈餘的影響性收斂於1.66元。今年上半年每股賺13.32元，相當於去年同期的5.4倍。

進入2025年第3季，精測進一步說，來自HPC之IC測試板及探針卡訂單需求穩健成長，有望再交出季成長成績，來年的訂單能見度也逐步明朗化，因此，本次董事會決議通過重新啟動新建三廠並採公開招標進行，且為籌措資金建置廠房將發行可轉換公司債。