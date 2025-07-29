今網智慧30日首登興櫃 每股參考價85元

今網智慧（7836）29日召開法說會，預計30日以券商認購價85元登錄興櫃交易，今網智慧董事長林子皓表示，看好智慧生活市場潛能，三大擴張策略包括「市場滲透率提升」、「會員消費比例提高」及「產品與服務滲透率擴大」，預期未來每年可新增逾1,000個社區，50萬的新會員。

今網智慧致力於建構完整的智慧社區與智慧居家產業生態系，透過自行開發之「智生活社區數位管理平台」，包含智生活住戶APP、社區資訊管理後台、物業管理行動APP、物業雲、建設雲、廠商社區服務系統等，提供全方位的社區數位化與智慧化管理解決方案。

智生活所提供之智慧家庭、生活服務及智慧社區物聯網等服務與商品呈現長期穩定成長，過去三年營收平均成長率約20%，2024年度營收達7.89億元，而由於發展系統之固定成本多已投入，新增營收均為高毛利及高邊際貢獻之服務及產品，使其近兩年度淨利均有50%左右成長，2024年度淨利達9,800萬，每股稅後純益（EPS）約為2.3元。

林子皓指出，公司透過三大核心業務為「智慧社區管理系統」、「社區智慧物聯網（AIoT）」與「到府居家生活服務」，結合SaaS軟體與硬體工程整合，建構完整的智慧社區生態系，目前已導入全台9,800個社區，APP用戶數突破280萬，居全台第一。

智慧社區管理系統方面，今網系統涵蓋社區公告、郵務管理、對講門禁、電動車充電樁等逾20項高頻服務模組，具備高留存率（>90%）與高續約率（>85%），成為物業公司與社區委員的首選平台。

AIoT業務方面，整合對講機、電能管理、智慧包裹櫃等多元設備，並與中華電（2412）、遠傳（4904）等廠商合作，提升社區硬體智慧化程度。

「智樂家」居家服務，採Uber式平台管理，提供冷氣家電清洗、居家清潔、搬家等多元服務，2024年訂單達15萬筆、會員人數5.4萬人，訂單營收年增20%、客訴率低於2%，居業界領先水準。

展望未來，今網表示，目前公司僅滲透全台22%的社區市場，預期未來每年將新增逾1,000個社區，並透過線上精準行銷與線下社區活動提升消費轉化率，拉高未來營收動能。